Лукашенко в Китае: Си Цзиньпин на встрече рассказал о позиции Китая по поводу войны в Украине

Лукашенко сегодня находится с визитом в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко очертил подробности предложенного Китаем "мирного плана" по войне в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая "последовательна и четкая".

Об этом шла речь во время встречи лидеров Китая и Беларуси, передает CNN.

В чем позиция Китая

Си Цзиньпин отметил, что доклад Китая о политическом урегулировании войны в Украине был опубликован.

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от всей ментальности холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", — отметил он.

Китайский лидер также призвал вовлеченные страны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики" и принять меры по разрешению войны.

Как известно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, чтобы "наладить дружеские отношения". Сегодня, 1 марта, в Пекине состоялась встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны, которую россия ведет против Украины, 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения России. Он включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов – прекращение военных действий, отмена санкций и возобновление мирных переговоров, что противоречит нынешней позиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.