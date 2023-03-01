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Сі Цзіньпін розповів Лукашенкові про позицію Китаю щодо війни в Україні

1 березня 2023 16:46
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Лукашенко у Китаї: Сі Цзіньпін на зустрічі розповів про позицію Китаю щодо війни в Україні
Лукашенко сьогодні перебуває з візитом у Пекіні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з  самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком окреслив подробиці запропонованого Китаєм "мирного плану" щодо війни в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю "є послідовною та чіткою". 

Про це йшлося під час зустрічі лідерів Китаю та Білорусі, передає CNN

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У чому полягає позиція Китаю

Сі Цзіньпін зазначив, що доповідь Китаю про політичне урегулювання війни в Україні була опублікована. 

"Основна позиція Китаю полягає в сприянні миру та переговорам. Ми повинні дотримуватися напрямку політичного врегулювання, відмовитися від усієї ментальності холодної війни, поважати законні інтереси безпеки всіх країн і побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки", — зазначив він. 

Китайський лідер також закликав залучені країни "припинити політизацію та інструменталізацію світової економіки" та вжити заходів для вирішення війни. 

Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, щоб "налагодити дружні відносини". Сьогодні, 1 березня, у Пекіні відбулася зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. 

Нагадаємо, Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання війни, яку росія веде проти України, 24 лютого  у річницю повномасштабного вторгнення росії. Він включає 12 пунктів і починається з констатації пріоритету територіальної цілісності держави. Серед інших пунктів — припинення воєнних дій, скасування санкцій та поновлення мирних переговорів, що суперечить нинішній позиції України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ. 

 

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