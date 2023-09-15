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Сыну Байдена грозит немалый тюремный срок: какие обвинения

15 сентября 2023 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сыну Байдена грозит немалый тюремный срок: какие обвинения
Сын президента США Джо Байден Хантер Байден. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министерство юстиции США обвинило сына президента страны Хантера Байдена в незаконном хранении оружия. Его обвиняют сразу в трех статьях по этому преступлению.

Об этом пишет NBC News.

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Среди них две имеют связь с ложными заявлениями относительно огнестрельного оружия, а третье относится к владению огнестрельным оружием человеком, употребляющим наркотики.

О чем идет речь

В октябре 2018 сын Джо Байдена "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление" при покупке револьвера Colt Cobra 38SPL. Он сказал продавцу оружия в штате Делавер, что не занимается употреблением наркотиков.

Отмечается, что Хантер владел этим оружием с 12 по 23 октября 2018 года (неточные данные). По этим трем обвинениям ему грозит максимальное наказание до 25 лет лишения свободы.

Что говорят юристы

По словам американских юристов, подобные обвинения редко преследуют в судебном порядке. Также такой пункт, как владение оружием во время наркотического опьянения, сейчас обжалуется в судах, где такое решение может быть признано неконституционным.

Спецпрокурор Минюста США Дэвид Вайс расследует дело о незаконном хранении оружия.

Напомним, ранее Белый дом осудил планы республиканской партии начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена. Там назвали эти усилия безосновательными.

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