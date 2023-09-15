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Сину Байдена загрожує чималий тюремний термін: які звинувачення

15 вересня 2023 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сину Байдена загрожує чималий тюремний термін: які звинувачення
Син президента США Джо Байдена Хантер Байден. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністерство юстиції США звинуватило сина президента країни Хантера Байдена у незаконному зберіганні зброї. Його звинуваючують одразу у трьох статтях щодо цього злочину. 

Про це пише NBC News.

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Деталі справи

Серед них дві мають зв'язок з неправдивими заявами щодо вогнепальної зброї, а третя відноситься до володіння вогнепальною зброєю людиною, яка вживає наркотики.

Про що йдеться

В жовтні 2018 року син Джо Байдена "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву" під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL. Він сказав продавцеві зброї у штаті Делавер, що не займається вживанням наркотиків.

Зазначається, що Хантер володів цією зброєю з 12 по 23 жовтня 2018 року (неточні дані). Через ці три звинувачення йому загрожує максимальне покарання до 25 років позбавлення волі.

Що кажуть юристи

За словами американських юристів, такі звинувачення рідко переслідують в судовому порядку. Також такий пункт, як володіння зброєю під час наркотичного сп'яніння, нині оскаржують в судах, де таке рішення можуть визнати неконституційним.

Спецпрокурор Мін’юсту США Девід Вайс наразі розслідує справу щодо незаконного зберігання зброї.

Нагадаємо, раніше Білий дім засудив плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена. Там назвали ці зусилля безпідставними.

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