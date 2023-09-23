"Ситуация выходит из-под контроля": в Тайване обеспокоены китайскими учениями

Китайский военный вертолет. Фото: Zha Chunming / XinHua / Global Look Press

Министр обороны Тайваня Чиу Куо-чэнг заявил, что увеличение частоты военной активности Китая вокруг острова в последнее время повысило риск того, что события "выйдут из-под контроля". По его словам, может произойти случайное столкновение.

Об этом сообщает Reuters.

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В Тайване заявили, что за последние две недели вблизи острова были замечены десятки истребителей, беспилотников, бомбардировщиков и других летательных аппаратов, а также военные корабли и китайский авианосец "Шаньдун".

Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, в последние годы провел много таких учений вокруг острова, стремясь отстаивать свои суверенные претензии.

Отвечая на вопрос журналистов, существует ли риск того, что случайный инцидент может повлечь за собой более широкий конфликт, учитывая частоту китайских действий, министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг сказал:

"Это то, что нас очень беспокоит".

По его словам, военные корабли из южного и восточного театров военных действий Китая действуют вместе у восточного побережья Тайваня.

"Риски деятельности, связанной с самолетами, кораблями и оружием, будут расти, и обе стороны должны обратить на это внимание", — сказал Чиу.

Министр обороны острова заявил, что когда "Шаньдун" вышел в море, он действовал как "противодействующая сила" во время учений. Он добавил, что обычно Китай проводит широкомасштабные учения с июля по сентябрь.

Напомним, недавно на Тайване зафиксировали 103 самолета ВВС и боевых кораблей ВМС армии Китая. Они совершали маневры вокруг острова.

Также мы писали, что предстоящие президентские выборы в США будут решать дальнейшую судьбу коалиции по поддержке Украины. Если коалиция ослабнет, Китай может попытаться захватить Тайвань.