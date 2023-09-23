Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Ситуація виходить з-під контролю": у Тайвані занепокоєні через китайські навчання arrow

"Ситуація виходить з-під контролю": у Тайвані занепокоєні через китайські навчання

23 вересня 2023 11:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ситуація виходить з-під контролю": у Тайвані занепокоєні через китайські навчання
Китайський військовий гелікоптер. Фото: Zha Chunming / XinHua / Global Look Press
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-ченг заявив, що збільшення частоти військової активності Китаю навколо острова останнім часом підвищило ризик того, що події "вийдуть з-під контролю". За його словами, може відбутися випадкове зіткнення.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Китайські навчання біля Тайваню

У Тайвані заявили, що протягом останніх двох тижнів поблизу острова були помічені десятки винищувачів, безпілотників, бомбардувальників та інших літальних апаратів, а також військові кораблі і китайський авіаносець "Шаньдун".

Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, в останні роки провів багато таких навчань навколо острова, прагнучи відстоювати свої суверенні претензії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи існує ризик того, що випадковий інцидент може спричинити ширший конфлікт, враховуючи частоту китайських дій, міністр оборони Тайваню Чіу Куо-ченг сказав:

"Це те, що нас дуже турбує".

За його словами, військові кораблі з південного і східного театрів військових дій Китаю діють разом біля східного узбережжя Тайваню.

"Ризики діяльності, пов'язаної з літаками, кораблями і зброєю, зростатимуть, і обидві сторони повинні звернути на це увагу", — сказав Чіу.

Міністр оборони острова заявив, що коли "Шаньдун" вийшов у море, він діяв як "протидіюча сила" під час навчань. Він додав, що зазвичай Китай проводить широкомасштабні навчання з липня по вересень.

Нагадаємо, нещодавно на Тайвані зафіксували 103 літаки ВПС та бойових кораблів ВМС армії Китаю. Вони здійснювали маневри навколо острова.

Також ми писали, що майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції з підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз