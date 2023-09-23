"Ситуація виходить з-під контролю": у Тайвані занепокоєні через китайські навчання

Китайський військовий гелікоптер. Фото: Zha Chunming / XinHua / Global Look Press

Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-ченг заявив, що збільшення частоти військової активності Китаю навколо острова останнім часом підвищило ризик того, що події "вийдуть з-під контролю". За його словами, може відбутися випадкове зіткнення.

Про це повідомляє Reuters.

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У Тайвані заявили, що протягом останніх двох тижнів поблизу острова були помічені десятки винищувачів, безпілотників, бомбардувальників та інших літальних апаратів, а також військові кораблі і китайський авіаносець "Шаньдун".

Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, в останні роки провів багато таких навчань навколо острова, прагнучи відстоювати свої суверенні претензії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи існує ризик того, що випадковий інцидент може спричинити ширший конфлікт, враховуючи частоту китайських дій, міністр оборони Тайваню Чіу Куо-ченг сказав:

"Це те, що нас дуже турбує".

За його словами, військові кораблі з південного і східного театрів військових дій Китаю діють разом біля східного узбережжя Тайваню.

"Ризики діяльності, пов'язаної з літаками, кораблями і зброєю, зростатимуть, і обидві сторони повинні звернути на це увагу", — сказав Чіу.

Міністр оборони острова заявив, що коли "Шаньдун" вийшов у море, він діяв як "протидіюча сила" під час навчань. Він додав, що зазвичай Китай проводить широкомасштабні навчання з липня по вересень.

Нагадаємо, нещодавно на Тайвані зафіксували 103 літаки ВПС та бойових кораблів ВМС армії Китаю. Вони здійснювали маневри навколо острова.

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