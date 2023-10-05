Сколько американцев поддерживает оказание помощи Украине: опрос

Люди переходят улицу в Нью-Йорке. Фото: zyalt.livejournal.com

Чикагский Совет по глобальным делам провел опрос среди американцев по поводу их отношения к предоставлению США помощи Украине. Так, большинство граждан "за" отправку оружия украинцам.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Сколько американцев поддерживают предоставление помощи Украине

Как отмечает издание, согласно опросу, 63% американцев поддерживают предоставление дополнительной военной помощи Украине. Хотя в ноябре прошлого года было 65%, а в июле — 72%.

В свою очередь среди республиканцев "за" помощь 50%, что несколько меньше прошлогоднего, а среди демократов — 77%, что практически не изменилось с 2022 года.

Опрос Чикагского совета показал неоднозначную поддержку помощи Украине на длительное время. Так, 49% считают, что США должны оказывать давление на Украину для быстрого заключения мира, даже если это означает утрату части ее территории. Еще 47% считают, что США должны оказывать Украине помощь, вне зависимости от возможных прибавок цен на бензин и продукты для американцев.

У кого преимущество в российско-украинской войне по мнению американцев

По мнению 55% американцев, ни Украина, ни Россия в войне не имеют преимущества, в прошлом году так думали 46%.

В 2022 году 26% граждан США считали, что преимущество на стороне Украины и такое же количество людей заявляло о преимуществе россиян. Сейчас показатели несколько изменились — 29% говорят, что привилегии есть у России, а 14% — что у Украины.

Напомним, что в Европейском Союзе в большинстве своем поддерживают предоставление гуманитарной и финансовой помощи Украине. Также люди "за" введение экономических санкций против России.