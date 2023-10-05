Скільки американців підтримує надання допомоги Україні: опитування
Чиказька Рада з глобальних справ провела опитування серед американців щодо їхнього ставлення до надання США допомоги Україні. Так, більшість громадян "за" відправку зброї українцям.
Про це повідомляє The Washington Post.
Скільки американців підтримують надання допомоги Україні
Як зазначає видання, згідно з опитуванням 63% американців підтримують надання додаткової військової допомоги Україні. Хоча торік у листопаді було 65%, а в липні — 72%.
Своєю чергою серед республіканців "за" допомогу 50%, що дещо менше за минулий рік, а серед демократів — 77%, що практично не змінилось із 2022 року.
Опитування Чиказької ради показало неоднозначну підтримку допомоги Україні на тривалий час. Так, 49% вважають, що США повинні тиснути на Україну для швидкого укладення миру, навіть якщо це означає втрату частини її території. Ще 47% вважають, що США повинні надавати Україні допомогу, незалежно від можливих збільшень цін на бензин і продукти для американців.
Хто переважає у російсько-українській війні на думку американців
На думку 55% американців, ні Україна, ні Росія у війні не переважають, торік так думали 46%.
2022 року 26% громадян США вважали, що перевага на боці України й така ж кількість людей заявляла про перевагу росіян. Зараз показники дещо змінилися — 29% кажуть, що привілеї є в Росії, а 14% — що в України.
Нагадаємо, що в Європейському Союзі здебільшого підтримують надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні. Також люди "за" запровадження економічних санкцій проти Росії.