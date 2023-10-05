Скільки американців підтримує надання допомоги Україні: опитування

Люди переходять вулицю в Нью-Йорку. Фото: zyalt.livejournal.com

Чиказька Рада з глобальних справ провела опитування серед американців щодо їхнього ставлення до надання США допомоги Україні. Так, більшість громадян "за" відправку зброї українцям.

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також:

Скільки американців підтримують надання допомоги Україні

Як зазначає видання, згідно з опитуванням 63% американців підтримують надання додаткової військової допомоги Україні. Хоча торік у листопаді було 65%, а в липні — 72%.

Своєю чергою серед республіканців "за" допомогу 50%, що дещо менше за минулий рік, а серед демократів — 77%, що практично не змінилось із 2022 року.

Опитування Чиказької ради показало неоднозначну підтримку допомоги Україні на тривалий час. Так, 49% вважають, що США повинні тиснути на Україну для швидкого укладення миру, навіть якщо це означає втрату частини її території. Ще 47% вважають, що США повинні надавати Україні допомогу, незалежно від можливих збільшень цін на бензин і продукти для американців.

Хто переважає у російсько-українській війні на думку американців

На думку 55% американців, ні Україна, ні Росія у війні не переважають, торік так думали 46%.

2022 року 26% громадян США вважали, що перевага на боці України й така ж кількість людей заявляла про перевагу росіян. Зараз показники дещо змінилися — 29% кажуть, що привілеї є в Росії, а 14% — що в України.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі здебільшого підтримують надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні. Також люди "за" запровадження економічних санкцій проти Росії.