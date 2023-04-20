Сколько беженцев из Украины находится в Эстонии: ответ посла

Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Кайма Кууск. Фото: Укринформ

С начала полномасштабного вторжения России более 100 тысяч украинцев приехали в Эстонию. В настоящее время в стране находится около 60 тысяч беженцев из Украины.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Каймо Кууск на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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По словам Кайма Кууска в Эстонии находится около 60 тысяч беженцев из Украины.

"Более 100 тысяч украинцев приехали в Эстонию с начала полномасштабного вторжения. Некоторые использовали Эстонию как транзитное государство для того, чтобы в дальнейшем попасть в Финляндию или Швецию. Но некоторые потом вернулись. В настоящее время, согласно нашим подсчетам, от 50 до 60 тысяч украинцев остаются в Эстонии", — отметил дипломат.

Он добавил, что это равняется около 3% населения Эстонии.

Напомним, недавно демограф Элла Либанова рассказала, что ситуация с выездом украинцев за границу катастрофическая. По ее словам, в стране значительно увеличивается нагрузка на трудоспособное население.

Также демограф рассказала, что, вероятнее всего, из Украины за время полномасштабной войны в Европу выехало 2,5 млн украинцев. Данные ООН, вероятно, включают и тех граждан Украины, которые жили в ЕС и до войны.

Также мы писали, что согласно исследованию Национального банка Польши, более половины проживающих в Польше беженцев из Украины планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны. Такие настроения обнаружены у 56% опрошенных беженцев, в то время как 19% из них хотели бы остаться в Польше на долгое время.