Скільки біженців з України перебуває в Естонії: відповідь посла

Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск. Фото: Укрінформ

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 100 тисяч українців приїхали до Естонії. Наразі в країні знаходиться близько 60 тисяч біженців з України.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

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За словами Каймо Кууска в Естонії перебуває близько 60 тисяч біженців з України.

"Більш як 100 тисяч українців приїхали до Естонії від початку повномасштабного вторгнення. Деякі використовували Естонію як транзитну державу для того, щоб надалі потрапити у Фінляндію або Швецію. Але деякі потім повернулися. На цей час, згідно з нашими підрахунками, від 50 до 60 тисяч українців наразі залишаються в Естонії", — зазначив дипломат.

Він додав, що це дорівнює близько 3% населення Естонії.

Нагадаємо, нещодавно демограф Елла Лібанова розповіла, що ситуація з виїздом українців за кордон наразі катастрофічна. За її словами, в країні значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Також демограф розповіла, що найімовірніше, з України за час повномасштабної війни в Європу виїхало 2,5 млн українців. Дані ООН, імовірно, включають і тих громадян України, які жили у ЄС і до війни.

Також ми писали, що згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.