Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Скільки біженців з України перебуває в Естонії: відповідь посла arrow

Скільки біженців з України перебуває в Естонії: відповідь посла

20 квітня 2023 17:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки біженців з України перебуває в Естонії: відповідь посла
Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 100 тисяч українців приїхали до Естонії. Наразі в країні знаходиться близько 60 тисяч біженців з України.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Читайте також:

Українські біженці в Естонії

За словами Каймо Кууска в Естонії перебуває близько 60 тисяч біженців з України.

"Більш як 100 тисяч українців приїхали до Естонії від початку повномасштабного вторгнення. Деякі використовували Естонію як транзитну державу для того, щоб надалі потрапити у Фінляндію або Швецію. Але деякі потім повернулися. На цей час, згідно з нашими підрахунками, від 50 до 60 тисяч українців наразі залишаються в Естонії", — зазначив дипломат.

Він додав, що це дорівнює близько 3% населення Естонії.

Нагадаємо, нещодавно демограф Елла Лібанова розповіла, що ситуація з виїздом українців за кордон наразі катастрофічна. За її словами, в країні значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Також демограф розповіла, що найімовірніше, з України за час повномасштабної війни в Європу виїхало 2,5 млн українців. Дані ООН, імовірно, включають і тих громадян України, які жили у ЄС і до війни.

Також ми писали, що згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB