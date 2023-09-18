Сколько будет длиться война и как себя чувствует Кадыров: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини. LIVE

Сегодня в студии Новини.LIVE гость политолог Вадим Карасев. Он расскажет о заявлении Зеленского о продолжительности войны в Украине. Также прокомментирует продвижение контрнаступления ВСУ и сделает предположение относительно состояния здоровья Кадырова.

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Эфир Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев прокомментировал заявление Зеленского о продолжительности войны в Украине и новых успехах контрнаступления Вооруженных сил Украины. Также поговорили о визите Зеленского в США. Политолог также объяснил, что будет ждать уклонистов после возвращения домой. Кроме того, поговорили об увольнении заместителей министра обороны и состоянии здоровья Кадырова.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, "предсказывающим ему скорую гибель".