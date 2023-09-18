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Сколько будет длиться война и как себя чувствует Кадыров: эфир Новини.LIVE

18 сентября 2023 17:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сколько будет длиться война и как себя чувствует Кадыров: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини. LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня в студии Новини.LIVE гость политолог Вадим Карасев. Он расскажет о заявлении Зеленского о продолжительности войны в Украине. Также прокомментирует продвижение контрнаступления ВСУ и сделает предположение относительно состояния здоровья Кадырова.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Политолог Вадим Карасев прокомментировал заявление Зеленского о продолжительности войны в Украине и новых успехах контрнаступления Вооруженных сил Украины. Также поговорили о визите Зеленского в США. Политолог также объяснил, что будет ждать уклонистов после возвращения домой. Кроме того, поговорили об увольнении заместителей министра обороны и состоянии здоровья Кадырова.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, "предсказывающим ему скорую гибель".

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