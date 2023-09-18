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Скільки триватиме війна та як почувається Кадиров: ефір Новини.LIVE

18 вересня 2023 17:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скільки триватиме війна та як почувається Кадиров: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини. LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні у студії Новини.LIVE гість політолог Вадим Карасьов. Він розповість про заяву Зеленського щодо тривалості війни в Україні. Також прокоментує просування контрнаступу та висловить припущення щодо стану здоров'я Кадирова.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов пркоментував заяву Зеленського щодо тривалості війни в Україні та нові успіхи контрнаступу Збройних сил України. Також поговорили про візит Зеленського до США. Політолог також пояснив, що чекатиме на ухилянтів після повернення додому. Крім того, поговорили про звільнення заступників міністра оборони та стан здоров'я Кадирова.

Нагадаємо, 30 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".

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