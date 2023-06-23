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Скрепы в действии: на свадьбе в Дагестане женщины устроили побоище с детьми на руках

23 июня 2023 15:14
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Скрепы в действии: на свадьбе в Дагестане женщины устроили побоище с детьми на руках
Гости на дагестанской свадьбе. Фото: скриншот из видео
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

В российском Дагестане женщины устроили на свадьбе массовую драку. Некоторые из них дрались, продолжая держать маленьких детей на руках.

Видео инцидента попало в соцсети.

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"Началось все с того, что ребенок одной женщины обидел другого малыша. Разобраться в ситуации решили сами матери, но все это внезапно переросло в побоище", — пишут пользователи.

За последние годы фигуранты драк на дагестанских свадьбах несколько раз становились "звездами" соцсетей. Так, весной 2020 года на безалкогольной свадьбе избили бойца UFC (чемпионата по смешанным единоборствам) Гаджимурада Антибулова, который вопреки установленных договоренностям распивал на празднике спиртное.

А в 2019 году в сеть попало видео, на котором две дагестанки дерутся не на жизнь, а на смерть за букет невесты.

Ранее Новини.LIVE писали об избиении в Москве известного российского баскетболиста Алексея Шведа. После встречи с неизвестными возле одного из московских ресторанов спортсмена пришлось госпитализировать.

Также 22 июня стало известно, что Илон Маск вызвал Марка Цукенберга на кулачный поединок. Предполагается, что два мультимиллиардера будут драться на арене UFC в Лас-Вегасе.

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