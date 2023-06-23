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Скрєпи у дії: на весіллі у Дагестані жінки влаштували побоїще з дітьми на руках

23 червня 2023 15:14
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Скрєпи у дії: на весіллі у Дагестані жінки влаштували побоїще з дітьми на руках
Гості на дагестанському весіллі. Фото: скріншот із відео
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

У Дагестані жінки влаштували на весіллі масову бійку. Дехто з них бився, продовжуючи тримати маленьких дітей на руках.

Відео інциденту потрапило до соцмережі.

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Деталі

"Почалося все з того, що дитина однієї жінки образила іншого малюка. Розібратися в ситуації вирішили самі матері, але все це раптово переросло в побоїще", — пишуть користувачі.

За останні роки фігуранти бійок на дагестанських весіллях кілька разів ставали "зірками" соцмереж. Так, навесні 2020 року на безалкогольному весіллі побили бійця UFC (чемпіонату зі змішаних єдиноборств) Гаджимурада Антибулова, який усупереч встановленим домовленостям розпивав на святі алкоголь.

А у 2019 році до мережі потрапило відео, на якому дві дагестанки б'ються не на життя, а на смерть за букет нареченої.

Раніше Новини.LIVE писали про побиття у Москві відомого російського баскетболіста Олексія Шведа. Після зустрічі з невідомими біля одного із московських ресторанів спортсмена довелося госпіталізувати.

Також 22 червня стало відомо, що Ілон Маск викликав Марка Цукенберга на кулачний поєдинок. Передбачається, що два мультимільярдери будуть битися на арені UFC у Лас-Вегасі.

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