Скрєпи у дії: на весіллі у Дагестані жінки влаштували побоїще з дітьми на руках

Гості на дагестанському весіллі. Фото: скріншот із відео

У Дагестані жінки влаштували на весіллі масову бійку. Дехто з них бився, продовжуючи тримати маленьких дітей на руках.

Відео інциденту потрапило до соцмережі.

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"Почалося все з того, що дитина однієї жінки образила іншого малюка. Розібратися в ситуації вирішили самі матері, але все це раптово переросло в побоїще", — пишуть користувачі.

В Дагестане на свадьбе случилась женская бойня с маленькими детьми на руках



Началось всё с того, что ребенок одной женщины обидел другого малыша. Разобраться в ситуации решили сами матери, но всё это внезапно переросло в побоище pic.twitter.com/1YhQxDaP1M — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) June 22, 2023

За останні роки фігуранти бійок на дагестанських весіллях кілька разів ставали "зірками" соцмереж. Так, навесні 2020 року на безалкогольному весіллі побили бійця UFC (чемпіонату зі змішаних єдиноборств) Гаджимурада Антибулова, який усупереч встановленим домовленостям розпивав на святі алкоголь.

А у 2019 році до мережі потрапило відео, на якому дві дагестанки б'ються не на життя, а на смерть за букет нареченої.

Раніше Новини.LIVE писали про побиття у Москві відомого російського баскетболіста Олексія Шведа. Після зустрічі з невідомими біля одного із московських ресторанів спортсмена довелося госпіталізувати.

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