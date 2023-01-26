Словакия может вдвое увеличить объем производства боеприпасов для ВСУ

Словакия увеличит производство боеприпасов для ВСУ вдвое, но есть условие
Словацкая компания, на 50% принадлежащая правительству, готова увеличить выпуск боеприпасов для Украины вдвое. Но для этого предприятию необходимы инвестиции, чтобы модернизировать производство.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.
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Словацкий ВПК работает на грани возможностей
Глава минобороны Словакии заявил, что его страна готова увеличить производство боеприпасов для украинской армии.
"У нас есть компания, которая производит боеприпасы калибра 152-155 мм, она на 50% принадлежит правительству. И эта компания уже продала все боеприпасы на два года вперед", — отметил Надь.
Все предприятия ВПК Словакии, по словам главы минобороны, работают в 2-3 смены.
Требуются инвестиции
Ярослав Надь объяснил, что увеличить объем производства боеприпасов возможно, но для этого нужны инвестиции, чтобы модернизировать производство.
"После получения инвестиций требуется минимум год, чтобы установить оборудование и увеличить производство этих боеприпасов вдвое. Сейчас мы над этим работаем", – сказал министр обороны Словакии.
Напомним, Надь заявлял, что Словакия может передать Украине советские танки Т-72, если союзники предложат замену. Также эта страна Евросоюза готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.
Добавим, в начале января стало известно, что Соединенные Штаты Америки начали закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен "Холодной войны" из бункеров и модернизации их настолько, чтобы они были полезны для Киева. Одна из таких программ уже началась и планируется, что ракеты для давно снятых с эксплуатации систем противовоздушной обороны американского производства HAWK получат необходимые обновления и будут переданы Украине.
Фото Медиацентр Одесса – Украина