Словакия может вдвое увеличить объем производства боеприпасов для ВСУ

Словацкая промышленность, заявил Ярослав Надь, нуждается в инвестициях

Словацкая компания, на 50% принадлежащая правительству, готова увеличить выпуск боеприпасов для Украины вдвое. Но для этого предприятию необходимы инвестиции, чтобы модернизировать производство.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Словацкий ВПК работает на грани возможностей

Глава минобороны Словакии заявил, что его страна готова увеличить производство боеприпасов для украинской армии.

"У нас есть компания, которая производит боеприпасы калибра 152-155 мм, она на 50% принадлежит правительству. И эта компания уже продала все боеприпасы на два года вперед", — отметил Надь.

Все предприятия ВПК Словакии, по словам главы минобороны, работают в 2-3 смены.

Требуются инвестиции

Ярослав Надь объяснил, что увеличить объем производства боеприпасов возможно, но для этого нужны инвестиции, чтобы модернизировать производство.

"После получения инвестиций требуется минимум год, чтобы установить оборудование и увеличить производство этих боеприпасов вдвое. Сейчас мы над этим работаем", – сказал министр обороны Словакии.

Напомним, Надь заявлял, что Словакия может передать Украине советские танки Т-72, если союзники предложат замену. Также эта страна Евросоюза готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Добавим, в начале января стало известно, что Соединенные Штаты Америки начали закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен "Холодной войны" из бункеров и модернизации их настолько, чтобы они были полезны для Киева. Одна из таких программ уже началась и планируется, что ракеты для давно снятых с эксплуатации систем противовоздушной обороны американского производства HAWK получат необходимые обновления и будут переданы Украине.

Фото Медиацентр Одесса – Украина