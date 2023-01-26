Словаччина може удвічі збільшити обсяг виробництва боєприпасів для ЗСУ

Словацька промисловість, заявив Ярослав Надь, потребує інвестицій

Словацька компанія, яка на 50% належить уряду, готова збільшити випуск боєприпасів для України удвічі. Але для цього підприємству потрібні інвестиції, аби модернізувати виробництво.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Словацький ВПК працює на межі можливостей

Очільник міноборони Словаччини заявив, що його країна готова збільшити виробництво боєприпасів для української армії.

"У нас є компанія, яка виробляє боєприпаси калібру 152-155 мм, вона на 50% належить уряду. І ця компанія вже продала всі боєприпаси на два роки вперед", — зазначив Надь.

Усі підприємства ВПК Словаччини, за словами очільника міноборони, працюють у 2-3 зміни.

Потрібні інвестиції

Ярослав Надь пояснив, що збільшити обсяги виробництва боєприпасів можливо, але для цього потрібні інвестиції, аби модернізувати виробництво.

"Після отримання інвестицій потрібен мінімум рік, що встановити обладнання та збільшити виробництво цих боєприпасів удвічі. Зараз ми над цим працюємо", – запевнив міністр оборони Словаччини.

Нагадаємо, Надь заявляв, що Словаччина може передати Україні радянські танки Т-72, якщо союзники запропонують заміну. Також ця країна Євросоюзу готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Додамо, на початку січня стало відомо, що Сполучені Штати Америки розпочали закриті переговори про вилучення боєприпасів часів "Холодної війни" з бункерів і модернізацію їх настільки, щоб вони були корисними для Києва. Одна з таких програм уже почалася, і планується, що ракети для давно знятих з експлуатації систем протиповітряної оборони американського виробництва HAWK отримають необхідні оновлення та будуть передані Україні.

Фото Медіацентр Одеса – Україна