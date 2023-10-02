Смертная казнь за нападение на посольство: в Иране казнят мужчину

Мужчина, которого приговорили к смертной казни. Фото: скриншот с видео

В Иране мужчину, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в январе 2023 года, приговорили к смертной казни. А в Азербайджане расценили этот случай как теракт.

Об этом говорится на телеканале AzTV.

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Смертная казнь за нападение на посольство в Иране

Как известно, в Иране суд приговорил к смертной казни мужчину, который в январе 2023 года совершил вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Тогда нападающий из автомата убил начальника службы безопасности дипломатического представительства и ранил еще двух охранников. Однако одному из охранников посольства все же удалось обезоружить нападающего.

Тогда власти Азербайджана квалифицировали этот случай как теракт и приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. В настоящее время функционирует только генконсульство страны в Тебризе.

Задержанным за нападение оказался Ясин Гусейнзаде (или Хоссейнзаде), который, вероятно, связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, в мае в Уганде ввели смертную казнь за гомосексуальность. Однополые отношения уже давно нелегальны в стране, как и еще в более чем 30 африканских стран.