Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Уганді запровадили смертну кару за гомосексуальність arrow

В Уганді запровадили смертну кару за гомосексуальність

29 травня 2023 15:45
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
В Уганді запровадили смертну кару за гомосексуальність
Президент Уганди Йовері Мусевені. Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президент Уганди Йовері Мусевені підписав найжорстокіший у світі анти-ЛГБТК закон. Він передбачає смертні кару за "гомосексуалізм за обтяжуючих обставин". 

Про це повідомляє видання REUTERS.

Читайте також:

Смертна кара за орієнтацію

Новий закон в Уганді лише розширює вже існуючий. Одностатеві стосунки вже давно є нелегальними в країні, як і ще в понад 30 африканських країнах.

Однак цей закон виносить гомофобію на екстремально високий рівень.Він запроваджує смертну кару за певну поведінку, наприклад, за передачу ВІЛ/СНІДу через гомосексуальні стосунки, а також передбачає 20-річне ув'язнення за "пропаганду" гомосексуалізму.

"Сьогодні президент Уганди легалізував державну гомофобію і трансфобію. Це дуже темний і сумний день для ЛГБТІК-спільноти, наших союзників і всієї Уганди", — сказала Клер Бяругаба, угандійська правозахисниця

Бяругаба та інші активісти сповнені рішучості оскаржити закон у судовому порядку. 

Мусевені, який вважає гомосексуальність "відхиленням від норми", закликав законодавців протистояти тому, що він вважає "імперіалістичним" тиском. У минулому відносно менш обмежувальний закон проти ЛГБТК був скасований національним судом після призупинення допомоги, візових обмежень і зменшення співпраці у сфері безпеки з боку західних урядів.

Реакція світу

Відтепер Уганда може зіткнутися з ще більшим тиском з боку Заходу та впровадженням нових санкцій.

Білий дім рішуче засудив цей закон з моменту його прийняття в березні.

У спільній заяві PEPFAR, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) висловили серйозне занепокоєння з приводу впливу закону на зусилля Уганди у сфері протидії ВІЛ, що ставить їх під значний ризик.

А виконавчий директор коаліції компаній Open For Business, до якої входять Google та Microsoft, заявив, що група глибоко розчарована, і що цей закон суперечить інтересам економічного прогресу і процвітання всіх людей в Уганді.

Європейський Союз та ООН також засудили гомофобний закон уряду Уганди. ООН назвала новий закон драконівським та дискримінаційним.

Також існує побоювання, що запровадження цього закону може надихнути на подібний крок сусідні Кенію та Танзанію.

Представники ЛГБТ-спільноти країни налякані — безліч з них позакривали свої акаунти в соціальних мережах та втекли з дому в пошуках безпечного місця. Також деякі хочуть покинути країну. 

Нагадаємо, анти-ЛГБТ законопроєкт в Уганді був прийнятий ще в березні цього року, і чекав на підписання президента. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB