В Уганді запровадили смертну кару за гомосексуальність

Президент Уганди Йовері Мусевені. Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент Уганди Йовері Мусевені підписав найжорстокіший у світі анти-ЛГБТК закон. Він передбачає смертні кару за "гомосексуалізм за обтяжуючих обставин".

Про це повідомляє видання REUTERS.

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Новий закон в Уганді лише розширює вже існуючий. Одностатеві стосунки вже давно є нелегальними в країні, як і ще в понад 30 африканських країнах.

Однак цей закон виносить гомофобію на екстремально високий рівень.Він запроваджує смертну кару за певну поведінку, наприклад, за передачу ВІЛ/СНІДу через гомосексуальні стосунки, а також передбачає 20-річне ув'язнення за "пропаганду" гомосексуалізму.

President @KagutaMuseveni has assented to the Anti-Homosexuality Bill 2023. It now becomes the Anti-Homosexuality Act 2023. pic.twitter.com/fDQpmE2W9X — State House Uganda (@StateHouseUg) May 29, 2023

"Сьогодні президент Уганди легалізував державну гомофобію і трансфобію. Це дуже темний і сумний день для ЛГБТІК-спільноти, наших союзників і всієї Уганди", — сказала Клер Бяругаба, угандійська правозахисниця

Бяругаба та інші активісти сповнені рішучості оскаржити закон у судовому порядку.

Мусевені, який вважає гомосексуальність "відхиленням від норми", закликав законодавців протистояти тому, що він вважає "імперіалістичним" тиском. У минулому відносно менш обмежувальний закон проти ЛГБТК був скасований національним судом після призупинення допомоги, візових обмежень і зменшення співпраці у сфері безпеки з боку західних урядів.

Реакція світу

Відтепер Уганда може зіткнутися з ще більшим тиском з боку Заходу та впровадженням нових санкцій.

Білий дім рішуче засудив цей закон з моменту його прийняття в березні.

У спільній заяві PEPFAR, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) висловили серйозне занепокоєння з приводу впливу закону на зусилля Уганди у сфері протидії ВІЛ, що ставить їх під значний ризик.

А виконавчий директор коаліції компаній Open For Business, до якої входять Google та Microsoft, заявив, що група глибоко розчарована, і що цей закон суперечить інтересам економічного прогресу і процвітання всіх людей в Уганді.

Європейський Союз та ООН також засудили гомофобний закон уряду Уганди. ООН назвала новий закон драконівським та дискримінаційним.

Також існує побоювання, що запровадження цього закону може надихнути на подібний крок сусідні Кенію та Танзанію.

Представники ЛГБТ-спільноти країни налякані — безліч з них позакривали свої акаунти в соціальних мережах та втекли з дому в пошуках безпечного місця. Також деякі хочуть покинути країну.

Нагадаємо, анти-ЛГБТ законопроєкт в Уганді був прийнятий ще в березні цього року, і чекав на підписання президента.