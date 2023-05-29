В Уганде ввели смертную казнь за гомосексуальность

Президент Уганды Йовери Мусевени. Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Уганды Йовери Мусевени подписал жесточайший в мире анти-ЛГБТК закон. Он предусматривает смертную казнь за "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах".

Об этом сообщает издание REUTERS.

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Новый закон в Уганде только расширяет существующий. Однополые отношения уже давно нелегальны в стране, как и еще в более чем 30 африканских странах.

Однако этот закон выносит гомофобию на экстремально высокий уровень. Он вводит смертную казнь за определенное поведение, например, за передачу ВИЧ/СПИД через гомосексуальные отношения, а также предусматривает 20-летнее заключение за "пропаганду" гомосексуализма.

President @KagutaMuseveni has assented to Anti-Homosexuality Bill 2023. Это теперь становится Anti-Homosexuality Act 2023 . — State House Uganda (@StateHouseUg) May 29, 2023

"Сегодня президент Уганды легализовал государственную гомофобию и трансфобию. Это очень темный и грустный день для ЛГБТИК-сообщества, наших союзников и всей Уганды", — сказала Клер Бяругаба, угандийская правозащитница.

Бяругаба и другие активисты полны решимости обжаловать закон в судебном порядке.

Мусевени, считающий гомосексуальность "отклонением от нормы", призвал законодателей противостоять тому, что он считает "империалистическим" давлением. В прошлом относительно менее ограничительный закон против ЛГБТК был упразднен национальным судом после приостановления помощи, визовых ограничений и уменьшения сотрудничества в сфере безопасности со стороны западных правительств.

Реакция мира

Теперь Уганда может столкнуться с еще большим давлением со стороны Запада и внедрением новых санкций.

Белый дом решительно осудил этот закон с момента его принятия в марте.

В совместном заявлении PEPFAR, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) выразили серьезную обеспокоенность по поводу влияния закона на усилия Уганды в сфере противодействия ВИЧ, что ставит их под значительный риск.

Исполнительный директор коалиции компаний Open For Business, в которую входят Google и Microsoft, заявил, что группа глубоко разочарована, и что этот закон противоречит интересам экономического прогресса и процветания всех людей в Уганде.

Европейский Союз и ООН также осудили гомофобный закон правительства Уганды. ООН назвала новый закон драконовским и дискриминационным.

Также существует опасение, что введение этого закона может вдохновить на подобный шаг соседние Кению и Танзанию.

Представители ЛГБТ-сообщества страны напуганы — множество из них закрывали свои аккаунты в социальных сетях и скрылись из дома в поисках безопасного места. Также некоторые хотят покинуть страну.

Напомним, анти-ЛГБТ законопроект в Уганде был принят еще в марте этого года, и ожидал подписания президента.