Смертна кара за напад на посольство: в Ірані стратять чоловіка

Чоловік, якого засудили до смертної кари. Фото: скриншот з відео

В Ірані чоловіка, який здійснив збройний напад на посольство Азербайджану у січні 2023 року, засудили до смертної кари. А в Азербайджані розцінили цей випадок як теракт.

Про це йдеться на телеканалі AzTV.

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Як відомо, в Ірані суд засудив до смертної кари чоловіка, який у січні 2023 року здійснив збройний напад на посольство Азербайджану. Тоді нападник з автомата вбив начальника служби безпеки дипломатичного представництва та поранив ще двох охоронців. Проте одному з охоронців посольства все ж вдалося обеззброїти нападника.

Тоді влада Азербайджану кваліфікувала цей випадок як теракт та ухвалила рішення евакуювати всіх співробітників посольства в Тегерані та членів їхніх сімей. Наразі функціонує лише генконсульство країни у Тебрізі.

Затриманим за напад виявився Ясін Гусейнзаде (або Хоссейнзаде), який, ймовірно, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Нагадаємо, у травні в Уганді запровадили смертну кару за гомосексуальність. Одностатеві стосунки вже давно є нелегальними в країні, як і ще в понад 30 африканських країнах.