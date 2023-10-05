Собаку Джо Байдена, кусавшую людей, выселили из Белого дома

Президент Джо Байден вместе с немецкой овчаркой. Фото: Joe Biden / Twitter

Немецкая овчарка президента США Джо Байдена и его супруги Джилл покинула Белый дом после того, как она укусила сотрудника Секретной службы. Известно, что собаку зовут Коммандор.

Об этом пишет CNN и The New York Times.

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Случаи укусов

Отмечается, что секретной службе США удалось признать 11 случаев об укусах домашних питомцев Байдена. Большинство подобных инцидентов касались именно Коммандора.

В издании утверждают, что такие случаи оценивают по разной степени тяжести. Из-за одного укуса человек нуждался в госпитализации в медучреждение, несколькими другими укусами занималась медицинская служба Белого дома. О других никто не сообщал и не лечился.

Где сейчас овчарка

В свою очередь, пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что немецкой овчарки пока нет на территории Белого дома.

"Президент и первая леди очень заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто их ежедневно защищает. Они остаются благодарны за терпение и поддержку Секретной службы США и всех участников, поскольку они продолжают работать над решением", — подчеркнула Элизабет Александер.

По информации The New York Times, после того как в конце августа Коммандор покусал сотрудника Секретной службы, его все равно оставили в Белом доме.

"Как мы уже отмечали ранее, Белый дом может быть стрессовой средой для домашних любимцев, и президентская семья продолжает работать над тем, как помочь Коммандору справиться с часто непредсказуемым характером территории Белого дома", — отметила ранее пресс-секретарь первой леди.

Агрессивное поведение животных

Также группа консервативных активистов получила внутренние электронные письма, опубликованные этим летом. В них говорилось о 10 задокументированных случаях "агрессивного поведения" со стороны домашних любимцев Джо Байдена.

К примеру, один из случаев произошел с агентом, когда Коммандор начал лаять на него с лестницы Белого дома. Чтобы защитить себя, он взял стул, на котором сидел, чтобы в случае чего он служил щитом.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший офицер в Белом доме был доставлен в больницу после того, как он получил укусы овчарки за плечо и бедро.