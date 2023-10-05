Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Собаку Джо Байдена, який кусав людей, виселили з Білого дому arrow

Собаку Джо Байдена, який кусав людей, виселили з Білого дому

5 жовтня 2023 15:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Собаку Джо Байдена, який кусав людей, виселили з Білого дому
Президент Джо Байден разом із німецькою вівчаркою. Фото: Joe Biden / Twitter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена та його дружини Джилл покинула Білий дім після того, як вона вкусила співробітника Секретної служби. Відомо, що собаку звати Коммандор.

Про це пише CNN та The New York Times.

Читайте також:

Випадки укусів

Зазначається, що секретній службі США вдалося визнати 11 випадків про укуси домашніх улюбленців Байдена. Більшість таких інцидентів стосувалися саме Коммандора.

У виданні стверджують, що такі випадки оцінюють за різним ступенем тяжкості. Через один укус людина потребувала госпіталізації до медзакладу, декількома іншими укусами займалася медична служба Білого дому. Про інші ніхто не повідомляв та не лікувався. 

Де зараз вівчарка

Своєю чергою, прессекретарка першої леді Джилл Байден Елізабет Александер заявила, що німецької вівчарки наразі немає на території Білого дому. 

"Президент і перша леді дуже дбають про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто їх щодня захищає. Вони залишаються вдячними за терпіння та підтримку Секретної служби США та всіх учасників, оскільки вони продовжують працювати над вирішенням", — наголосила Елізабет Александер.

За інформацію The New York Times, після того, як в кінці серпня Коммандор покусав співробітника Секретної служби, його все одно залишили в Білому домі. 

"Як ми вже зазначали раніше, Білий дім може бути стресовим середовищем для домашніх улюбленців, і президентська сім'я продовжує працювати над тим, як допомогти Коммандору впоратися з часто непередбачуваним характером території Білого дому", — зауважила раніше прессекретарка першої леді. 

Агресивна поведінка тварин

Також група консервативних активістів отримала внутрішні електронні листи, які були опублікувані цього літа. В них йшлося про 10 задокументованих випадків "агресивної поведінки" з боку домашніх улюбленців Джо Байдена.

До прикладу, один із випадків стався з агентом, коли Коммандор почав гавкати на нього зі сходів Білого дому. Аби себе захистити, він взяв стілець, на якому сидів, щоб в разі чого він слугував щитом. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потерпілого офіцера в Білому домі було доставлено до лікарні після того, як він отримав укуси вівчарки за плече та стегно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз