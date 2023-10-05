Собаку Джо Байдена, який кусав людей, виселили з Білого дому

Президент Джо Байден разом із німецькою вівчаркою. Фото: Joe Biden / Twitter

Німецька вівчарка президента США Джо Байдена та його дружини Джилл покинула Білий дім після того, як вона вкусила співробітника Секретної служби. Відомо, що собаку звати Коммандор.

Про це пише CNN та The New York Times.

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Випадки укусів

Зазначається, що секретній службі США вдалося визнати 11 випадків про укуси домашніх улюбленців Байдена. Більшість таких інцидентів стосувалися саме Коммандора.

У виданні стверджують, що такі випадки оцінюють за різним ступенем тяжкості. Через один укус людина потребувала госпіталізації до медзакладу, декількома іншими укусами займалася медична служба Білого дому. Про інші ніхто не повідомляв та не лікувався.

Де зараз вівчарка

Своєю чергою, прессекретарка першої леді Джилл Байден Елізабет Александер заявила, що німецької вівчарки наразі немає на території Білого дому.

"Президент і перша леді дуже дбають про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто їх щодня захищає. Вони залишаються вдячними за терпіння та підтримку Секретної служби США та всіх учасників, оскільки вони продовжують працювати над вирішенням", — наголосила Елізабет Александер.

За інформацію The New York Times, після того, як в кінці серпня Коммандор покусав співробітника Секретної служби, його все одно залишили в Білому домі.

"Як ми вже зазначали раніше, Білий дім може бути стресовим середовищем для домашніх улюбленців, і президентська сім'я продовжує працювати над тим, як допомогти Коммандору впоратися з часто непередбачуваним характером території Білого дому", — зауважила раніше прессекретарка першої леді.

Агресивна поведінка тварин

Також група консервативних активістів отримала внутрішні електронні листи, які були опублікувані цього літа. В них йшлося про 10 задокументованих випадків "агресивної поведінки" з боку домашніх улюбленців Джо Байдена.

До прикладу, один із випадків стався з агентом, коли Коммандор почав гавкати на нього зі сходів Білого дому. Аби себе захистити, він взяв стілець, на якому сидів, щоб в разі чого він слугував щитом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потерпілого офіцера в Білому домі було доставлено до лікарні після того, як він отримав укуси вівчарки за плече та стегно.