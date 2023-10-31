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Спикер Палаты представителей внес законопроект, предусматривающий только помощь Израилю

31 октября 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Спикер Палаты представителей внес законопроект, предусматривающий только помощь Израилю
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект только о помощи для Израиля. Речь идет о предоставлении финансовой помощи на сумму 14,3 млрд долларов. И это, несмотря на то, что Белый дом планировал масштабную инициативу на $106 млрд, которая включала и помощь Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Сообщается, что этот пакет отделяет помощь Израиля от более широкого запроса Байдена на экстренное финансирование, включающий помощь Украины и Тайваня. Он также не оказывает гуманитарную помощь гражданским лицам в Газе и Израиле, которую просил Белый дом.

Издание отмечает, что отделение средств для Украины от более общей помощи Израилю создает риск того, что Конгресс не сможет продлить помощь для контрнаступления страны против России, особенно если республиканцы Палаты представителей повторят сентябрьскую попытку потребовать изменения в иммиграционное законодательство США в обмен на финансирование Украины.

Джонсон заявил, что поддерживает финансирование Украины, но хочет рассматривать это отдельно и требует усиленного контроля за расходами.

Во вторник Сенат планирует провести слушания по запросу администрации Байдена с участием госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Напомним, американские сенаторы от Республиканской партии предложили разделить общий пакет финансовой помощи для Украины и Израиля. Речь идет об отдельном законопроекте, который заключается в отправке средств для Тель-Авива, а не нашего государства.

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