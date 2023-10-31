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Спікер Палати представників вніс законопроєкт, що передбачає лише допомогу Ізраїлю

31 жовтня 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Спікер Палати представників вніс законопроєкт, що передбачає лише допомогу Ізраїлю
Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт лише про допомогу для Ізраїлю. Йдеться про надання фінансової допомоги на суму 14,3 млрд доларів. І це попри те, що Білий дім планував масштабну ініціативу на $106 млрд, яка включала і допомогу Україні.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Допомога для Ізраїлю

Повідомляється, що цей пакет відокремлює допомогу Ізраїлю від ширшого запиту Байдена на екстрене фінансування, який включає допомогу Україні та Тайваню. Він також не надає гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі та Ізраїлі, яку просив Білий дім.

Видання зазначає, що відокремлення коштів для України від більш загальної допомоги Ізраїлю створює ризик того, що Конгрес не зможе продовжити допомогу для контрнаступу країни проти Росії, особливо якщо республіканці Палати представників повторять вересневу спробу вимагати змін до імміграційного законодавства США в обмін на фінансування України.

Джонсон заявив, що підтримує фінансування України, але хоче розглядати це окремо та вимагає посиленого контролю за витратами.

У вівторок Сенат планує провести слухання щодо запиту адміністрації Байдена за участю держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Нагадаємо, американські сенатори від Республіканської партії запропонували розділити спільний пакет фінансової допомоги для України та Ізраїлю. Йдеться про окремий законопроєкт, який полягає у відправленні коштів для Тель-Авіва, а не нашої держави. 

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