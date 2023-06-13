Дело о секретных документах: Дональд Трамп отвергает все обвинения
45-й президент США Дональд Трамп отвергает все обвинения в свой адрес по делу о секретных документах. Более того, он не отказывается от своей мечты побороться за кресло президента США.
Как пишет издание Nytimes, Трамп оставил суд в Майами после того, как ему предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с работой с секретными документами.
Прокуроры признали Трампа таким, что не склонен к побегу. Не исключено, что немного позднее Трамп выступит с заявлением о судебном процессе.
Известно, что после судебного заседания Трамп отправился в местное кафе.
На суде с заявлением от имени Трампа выступал один из его адвокатов Тодд Бланш.
"Мы, конечно, заявляем о своей невиновности", — сказал он.
Суд над Трампом
9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Их обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.
Как сообщает издание Vice News, Дональду Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Это впервые в американской истории, когда президента могут бросить за решетку.
Кроме этого, Трампа обвиняют и в препятствовании правосудию. Ему также грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.
Как идет суд, можно смотреть на YouTube-канале Новости.LIVE.
Напомним, ранее мы писали, что адвокат Трампа Джим Трасти подтвердил, что бывшему президенту предъявлены обвинения по семи пунктам. Он сообщил, что обвинения "следуют из обвинений в шпионаже".