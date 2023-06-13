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Справа про секретні документи: Дональд Трамп відкидає усі звинувачення

13 червня 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Справа про секретні документи: Дональд Трамп відкидає усі звинувачення
Колишній президент США Дональд Тамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

45-й президент США Дональд Трамп відкидає усі звинувачення на свою адресу у справі про секретні документи. Ба більше, він не відмовляється від своєї  мрії поборотися за крісло президента США.

Як пише видання Nytimes, Трамп залишив суд у Майамі після того, як йому пред’явили звинувачення за 37 пунктами, пов’язаними з роботою з секретними документами.

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Прокурори визнали Трампа таким, що не схильний до втечі. Не виключено, що трохи пініше Трамп виступить із заявою щодо судового процесу.

Відомо, що після судового засідання Трамп вирушив у місцеве кафе. 

На суді із заявою від імені Трампа виступав один із його адвокатів, Тодд Бланш.

"Ми, звичайно, заявляємо про свою невинуватість", — сказав він.

Суд над Трампом

9 червня 45-му президенту США Дональду Трампу і його помічникові Волту Науті висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про неналежне поводження із секретними документами. Їх обвинувачують у змові з метою перешкодити правосуддю.

Як повідомляє видання Vice News, Дональду Трампу може загрожувати до 22 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Це вперше в американській історії, коли президента можуть кинути за ґрати.

Крім цього, Трампа звинувачують і у перешкоджанні правосуддю. Йому також загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.

Як триває суд, можна дивитись на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокат Трампа Джим Трасті підтвердив, що колишньому президенту висунули звинувачення за сімома пунктами. Він повідомив, що звинувачення "випливають із звинувачень у шпигунстві". 

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