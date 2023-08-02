Дело о штурме Капитолия: Трампу предъявлены обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Государственный архив США

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в попытках отменить результаты выборов 2020 года. Ведь через несколько месяцев спустя фанаты Трампа штурмовали Капитолий.

Об этом информирует CNN.

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Дональда Трампа обвинили в сговоре в целях отмены выборов 2020 года. Граждане, поддерживавшие бывшего президента США, захватили Капитолий 6 января 2021 года. Тогда Конгресс должен был утвердить победу президента Джо Байдена в выборах.

Однако, как пишет CNN еще до протестов, Трамп начал оказывать давление на работников избирательных комиссий Штатов, законодателей, чиновников Министерства юстиции и даже вице-президента Майка Пенса, чтобы убедить их признать результаты выборов 2020 года недействительными.

"Последнее дело против Трампа считается самым серьезным предательством бывшего президента своим конституционным обязанностям, когда его усилия, направленные на то, чтобы остаться в Белом доме после проигрыша на выборах 2020 года, преследовали цель подорвать демократию США и давнюю американскую традицию мирной передачи президентской власти", —говорится в сообщении СМИ.

По информации CNN, суд присяжных обвинил Дональда Трампа по четырем уголовным статьям: "заговор с целью обмана Соединенных Штатов", "заговор с целью препятствования официальному расследованию", "препятствование и попытка препятствования официальному расследованию", "заговор против прав граждан".

Трампа вызвали в федеральный суд в Вашингтоне, куда он должен явиться 3 августа.

Напомним, WP назвало сумму, которая понадобилась Трампу на судебные издержки.

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