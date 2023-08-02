Справа про штурм Капітолія: Трампу висунули звинувачення

Колишній Президент США Дональд Трамп. Фото: Державний архів США

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Адже через кілька місяців потому підбурені Трампом фанати штурмували Капітолій.

Про це інформує CNN.

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Дональда Трампа обвинуватили у змові з метою скасування виборів 2020 року. Громадяни, які підтримували колишнього президента США, захопили Капітолій 6 січня 2021 року. Тоді Конгрес мав затвердити перемогу президента Джо Байдена у виборах.

Однак, як пише CNN ще до протестів, Трамп почав тиснути на працівників виборчих комісій Штатів, законодавців, чиновників Міністерства юстиції і навіть віце-президента Майка Пенса, щоб переконати їх визнати результати виборів 2020 року недійсними.

"Остання справа проти Трампа вважається найсерйознішою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов'язкам, коли його зусилля, спрямовані на те, щоб залишитися в Білому домі після програшу на виборах 2020 року, мали на меті підірвати демократію США і давню американську традицію мирної передачі президентської влади", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

За інформацією CNN, суд присяжних звинуватив Дональда Трампа за чотирма кримінальними статтями: "змова з метою обману Сполучених Штатів", "змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню", "перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню", "змова проти прав громадян".

Трампа викликали до федерального суду у Вашингтоні, куди він має з'явитися 3 серпня.

Нагадаємо, WP назвало суму, яка знадобилася Трампу на судові витрати.

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