WP назвало суму, яка знадобилася Трампу на судові витрати

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lindsay DeDario

Політична група експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа витратила понад 40 мільйонів доларів у першій половині цього року на судові витрати політика, його радників та інших людей, які фігурують у справах.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Витрати Трампа на судові витрати

Політична група Трампа фінансує юридичну роботу, яка викликала питання прокуратури щодо потенційних конфліктів інтересів.

Співрозмовники видання, які знайомі з цим питанням, розповіли, що на судові витрати команда колишнього президента США витратила близько 40,2 мільйона доларів. Очікується, що група Трампа Save America сьогодні оголосить інформацію про цю суму у своєму звіті.

The Washington Post повідомляє, що ця сума більша, ніж будь-які інші витрати групи Трампа під час президентської кампанії у 2024 році.

Крім того, згідно з поданими раніше федеральними документами, кампанія експрезидента США зібрала у другому кварталі цього року приблизно до 56 мільйонів доларів. Трампу загрожує:

федеральне звинувачення у Флориді;

звинувачення штату в Нью-Йорку;

перспектива додаткових кримінальних звинувачень у Вашингтоні та окрузі Фултон.

За словами радників Трампа, витрати та надання адвокатів людям необхідні. Вони продовжуватимуть рости в міру продовження розслідувань.

У команді колишнього президента США також кажуть, що більшу частину грошей збирають за рахунок невеликих пожертв прихильників Трампа по всій країні. Політична група оплачує юридичні рахунки майже всіх, хто бере участь у розслідуваннях, і звертається за допомогою до експрезидента та його радників.

Видання повідомляє, що збір коштів та створення власної політичної групи наразі розслідуються, хоча її не звинувачували у правопорушеннях. Більшість грошей, які вона використовує на судові витрати, було зібрано на фейкових заявах про те, що вибори у 2020 році "були вкрадені".

Експерт з фінансування виборчої кампанії Пол Шеймус зазначив, що Трамп мав достатньо можливостей витрачати гроші на судові витрати.

"Це неймовірна сума грошей. Зрештою, донори повинні вирішити, чи хочуть вони, щоб їхні гроші були витрачені саме так. Я вважаю, що якщо ви даєте гроші Трампу у 2023 році, вас це влаштовує", — додав він.

Нагадаємо, минулого місяця Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Також ми писали, що Дональду Трампу прокуратура США висунула нові звинувачення. Йдеться про справу щодо неналежного зберігання секретних документів.