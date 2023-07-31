WP назвало сумму, которая понадобилась Трампу на судебные расходы

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lindsay DeDario

Политическая группа экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа потратила более 40 миллионов долларов в первой половине этого года на судебные расходы политика, его советников и других людей, фигурирующих в делах.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Расходы Трампа на судебные издержки

Политическая группа Трампа финансирует юридическую работу, которая вызвала вопросы прокуратуры по поводу потенциальных конфликтов интересов.

Собеседники издания, знакомые с этим вопросом, рассказали, что на судебные издержки команда бывшего президента США потратила около 40,2 миллиона долларов. Ожидается, что группа Трампа Save America сегодня объявит информацию об этой сумме в своем отчете.

The Washington Post сообщает, что эта сумма больше, чем любые другие расходы группы Трампа во время президентской кампании в 2024 году.

Кроме того, согласно представленным ранее федеральным документам, кампания экс-президента США собрала во втором квартале этого года примерно до 56 миллионов долларов. Трампу грозит:

федеральное обвинение во Флориде;

обвинение штата в Нью-Йорке;

перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и в округе Фултон.

По словам советников Трампа, расходы и предоставление адвокатов людям необходимы. Они будут продолжать расти по мере продления расследований.

В команде бывшего президента США также говорят, что большую часть денег собирают за счет небольших пожертвований поклонников Трампа по всей стране. Политическая группа оплачивает юридические счета почти всех, кто участвует в расследованиях, и обращается за помощью к экс-президенту и его советникам.

Издание сообщает, что сбор средств и создание собственной политической группы расследуются, хотя ее не обвиняли в правонарушениях. Большинство денег, которые она использует на судебные издержки, было собрано на фейковых заявлениях о том, что выборы в 2020 году "были украдены".

Эксперт по финансированию избирательной кампании Пол Шеймус отметил, что Трамп имел достаточно возможностей тратить деньги на судебные издержки.

"Это невероятная сумма денег. В конце концов, доноры должны решить, хотят ли они, чтобы их деньги были потрачены именно так. Я считаю, что если вы даете деньги Трампу в 2023 году, вас это устраивает", — добавил он.

Напомним, в прошлом месяце Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома.

Также мы писали, что Дональду Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.