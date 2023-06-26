Трамп заявив, що зупинить Третю світову війну

Колишній президент США Дональд Трамп під час виступу. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Експрезидент США Дональд Трамп переконаний, що він за 24 години зможе зупинити війну в Україні та відвернути початок Третьої світової війни.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на вечірці Республіканської партії округу Окленд у День Лінкольна.

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"Я є єдиною особою, хто може сказати: я зупиню третю світову війну! І ми дуже близькі до того, щоб третя світова почалася", — заявив Дональд Трамп перед своїми прихильниками на передвиборчому заході в Мічігані.

Він знову повторив, що зупинить війну між Росією й Україною за 24 години. Єдина умова для цього — вдруге стати президентом США.

Нагадаємо, декілька днів тому Дональд Трамп заявляв, що його розмова з президентом Росії Володимиром Путіним відклала вторгнення країни в Україну на кілька років. Також він похизувався хорошими взаєминами з російським диктатором.