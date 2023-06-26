Трамп заявил, что остановит Третью мировую войну
Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что он через 24 часа сможет остановить войну в Украине и отвлечь начало третьей мировой войны.
Об этом Дональд Трамп заявил, выступая на вечеринке Республиканской партии округа Окленд в День Линкольна.
Заявления Трампа о войне
"Я единственный человек, который может сказать: я остановлю третью мировую войну! И мы очень близки к тому, чтобы третья мировая началась", — заявил Дональд Трамп перед своими сторонниками на предвыборном мероприятии в Мичигане.
Он снова повторил, что остановит войну между Россией и Украиной через 24 часа. Единственное условие для этого — вторично стать президентом США.
Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп заявлял, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил вторжение страны в Украину на несколько лет. Также он похвастался хорошими отношениями с российским диктатором.