Трамп заявил, что остановит Третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что он через 24 часа сможет остановить войну в Украине и отвлечь начало третьей мировой войны.

Об этом Дональд Трамп заявил, выступая на вечеринке Республиканской партии округа Окленд в День Линкольна.

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"Я единственный человек, который может сказать: я остановлю третью мировую войну! И мы очень близки к тому, чтобы третья мировая началась", — заявил Дональд Трамп перед своими сторонниками на предвыборном мероприятии в Мичигане.

Он снова повторил, что остановит войну между Россией и Украиной через 24 часа. Единственное условие для этого — вторично стать президентом США.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп заявлял, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил вторжение страны в Украину на несколько лет. Также он похвастался хорошими отношениями с российским диктатором.