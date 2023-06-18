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Трамп вирішив пригостити людей у ресторані, однак "кинув" їх з оплатою рахунку

18 червня 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп вирішив пригостити людей у ресторані, однак "кинув" їх з оплатою рахунку
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Amr Alfiky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно колишній президент США Дональд Трамп завітав до одного з ресторанів. Він пообіцяв пригостити всіх присутніх, однак не заплатив.

Про це повідомляє Miami New Times.

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Колишній президент США заявив, що заплатить за всіх присутніх. За 10 хвилин після цього він вийшов із закладу та "кинув" людей з оплатою.

Днями відбулося слухання в справі Трампа у Маямі. Йому висунули 37 звинувачень. Вони пов'язані з неправомірним використанням секретної інформації.

Трамп не визнав свою провину та завітав до ресторану Versailles. У закладі була велика кількість людей, які підтримували колишнього президента США.

У ресторані він попросив подати "їжу для всіх" та пообіцяв заплатити. Після цього він пішов із закладу. 

Речник Трампа заявив, що колишній президент США справді хотів пригостити людей, однак вони нібито вийшли за ним та не зробили замовлення.

Нагадаємо, Дональд Трамп відкинув усі звинувачення проти нього, які були оголошені під час судового засідання в Маямі. Трамп заявив, що усі претензії до нього — це політичне переслідування.

Також ми писали, що 9 червня 45-му президенту США Дональду Трампу і його помічникові Волту Науті висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про неналежне поводження із секретними документами. Їх обвинувачують у змові з метою перешкодити правосуддю.

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