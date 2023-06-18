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Трамп решил угостить людей в ресторане, однако "кинул" их с оплатой счета

18 июня 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп решил угостить людей в ресторане, однако "кинул" их с оплатой счета
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Amr Alfiky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно бывший президент США Дональд Трамп посетил один из ресторанов. Он пообещал угостить всех присутствующих, но не заплатил.

Об этом сообщает Miami New Times.

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Бывший президент США заявил, что заплатит за всех присутствующих. Через 10 минут после этого он вышел из заведения и "кинул" людей с оплатой.

На днях состоялось слушание по делу Трампа в Майами. Ему предъявили 37 обвинений. Они связаны с неправомерным использованием секретной информации.

Трамп не признал свою вину и посетил ресторан Versailles. В заведении было большое количество людей, которые поддерживали бывшего президента США.

В ресторане он попросил подать еду для всех и пообещал заплатить. После этого он ушел из заведения.

Представитель Трампа заявил, что бывший президент США действительно хотел угостить людей, однако они якобы вышли за ним и не сделали заказ.

Напомним, Дональд Трамп отверг все обвинения против него, объявленные во время судебного заседания в Майами. Трамп заявил, что все претензии к нему — это политическое преследование.

Также мы писали, что 9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу о неподобающем обращении с секретными документами. Их обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

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