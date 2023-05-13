США готовы ликвидировать химическое оружие в ближайшее время, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины

К сентябрю 2023 года США готовы ликвидировать все свои запасы химического оружия.

Об этом заявил президент США Джо Байден. Сообщает пресс-служба Белого дома.

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Байден выступил с заявлением накануне Пятой конференции государств-участников рассмотрения Конвенции о запрещении химического оружия. Конференция должна состояться в Гааге 15–19 мая.

"Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, отвечающей самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", — заявил американский президент.

Отметим, что Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники берут на себя обязательство не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы.

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. К этому времени должны завершиться и программы тренировки украинских военных.