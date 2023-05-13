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США готові ліквідувати хімічну зброю найближчим часом, — Байден

13 травня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США готові ліквідувати хімічну зброю найближчим часом, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До вересня 2023 року США готові ліквідувати всі свої запаси хімічної зброї. 

Про це заявив президент США Джо Байден з посиланням на пресслужбу Білого дому. 

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Байден виступив з заявою напередодні П'ятої конференції держав-учасниць розгляду Конвенції про заборону хімічної зброї. Конференція має відбутися в Гаазі 15–19 травня.

"Ми знаходимося на шляху до завершення процесу ліквідації наших запасів хімічної зброї до осені цього року — віха роззброєння, яка відповідає найвищим стандартам прозорості та громадської безпеки", — заявив американський президент.

Зазначимо, що Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники беруть на себе зобов'язання не виробляти, не застосовувати таку зброю та знищити усі її запаси.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США повідомили, що Україна може отримати танки Abrams на початку осені. У цей час мають завершитися і програми тренування українських військових.

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