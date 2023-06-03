США могут не закупить вооружение из-за сокращения бюджета

Американские бронеавтомобили HMMWV. Фото: google.com

Список низшего приоритета оборонного вооружения на сумму 16 млрд долларов может остаться без финансирования после принятия США законопроекта, увеличивающего долговый лимит, но ограничивающего федеральные расходы. Так, под угрозой сокращений находятся программы закупки танков, нового десантного корабля и модернизации ударных вертолетов.

Об этом сообщает Reuters.

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Соглашение об избежании дефолта заставило законодателей, Министерство обороны и другие ведомства заботиться о финансировании проектов, ранее дополнительных к обязательной оборонной политике и законопроектам по ассигнованиям.

Долговая сделка ограничила расходы на национальную безопасность в 2024 финансовом году на 886 млрд долларов. Таким образом, среди списков нефинансированных военных служб есть танки Abrams (General Dynamics), самолеты (Lockheed Martin) и корабль для морской пехоты (Huntington Ingalls Industries).

Каждая служба составляет свой список, который в этом году включает в себя новые объекты, модернизацию кораблей, боеприпасы и радары дальнего действия для защиты США.

До заключения долгового соглашения соответствующие комитеты Конгресса рассматривали бюджет национальной безопасности в размере более 900 миллионов долларов на 2024 финансовый год.

Напомним, что к концу 2024 года Соединенные Штаты и страны Европы накроет волна дефолтов компаний. Ожидается углубление рецессии.

Такой прогноз озвучили аналитики крупнейшего германского банковского концерна Deutsche Bank.

Также мы писали, что недавно достигнутое соглашение об ограничении долга между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти будет иметь относительно небольшое влияние на финансы страны. Поскольку, в первую очередь, она сосредоточена на дискреционных расходах и оставляет основные программы выплат без изменений.