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США можуть не закупити озброєння через скорочення бюджету

3 червня 2023 02:14
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Інна Буряк
редактор
США можуть не закупити озброєння через скорочення бюджету
Американські бронеавтомобілі HMMWV. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Список нижчого пріоритету оборонного озброєння на суму 16 млрд доларів може залишитися без фінансування після прийняття США законопроєкту, який збільшує борговий ліміт, але обмежує федеральні витрати. Так, під загрозою скорочень перебувають програми закупівлі танків, нового десантного корабля та модернізації ударних гелікоптерів.

Про це повідомляє Reuters.

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Обмеження в закупівлі військової техніки

Угода про уникнення дефолту змусила законодавців, Міністерство оборони та інші відомства дбати про фінансування проєктів, які раніше були додатковими до обов'язкової оборонної політики та законопроєктів щодо асигнувань.

Боргова угода обмежила витрати на національну безпеку у 2024 фінансовому році на 886 млрд доларів. Таким чином серед списків нефінансованих військових служб є танки Abrams (General Dynamics), літаки (Lockheed Martin) та корабель для морської піхоти (Huntington Ingalls Industries).

Кожна служба складає свій список, який цього року включає нові об'єкти, модернізацію кораблів, боєприпаси та радари дальньої дії для захисту США.

До укладення боргової угоди відповідні комітети Конгресу розглядали бюджет національної безпеки у розмірі понад 900 мільйонів доларів на 2024 фінансовий рік.

Нагадаємо, що під кінець 2024 року Сполучені Штати та країни Європи накриє хвиля дефолтів компаній. Очікується поглиблення рецесії.

Такий прогноз озвучили аналітики найбільшого німецького банківського концерну Deutsche Bank.

Також ми писали, що нещодавно досягнута угода про обмеження боргу між президентом Джо Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті матиме відносно невеликий вплив на фінанси країни. Оскільки в першу чергу вона зосереджена на дискреційних витратах і залишає основні програми виплат без змін. 

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