Воздушный шар Китая над США: в Штатах угрожают новыми санкциями

Сбивание воздушного шара / Фото: REUTERS/Allison Joyce

В США не исключают возможности введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Об этом заявил министр транспорта США Пита Буттеджаджа, передает CNN.

Заявление американского министра

По его данным, воздушный шар находился на высоте, которая была выше стандартной высоты авиаперевозок, и не угрожала безопасности людей.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет должным в ответ на произошедшее", — сказал он.

Что известно о китайском воздушном шаре над США

На днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. Воздушный объект был сбит.

По данным СМИ, высотный воздушный шар был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. Он пролетел над Алеутскими островами, Канадой и Монтаной.

По словам американского военного, для перехвата аэростата были подняты в небо самолеты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

В свою очередь, МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки. Они заверили, что это был метеорологический аэростат, сбившийся с маршрута.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен планировал визит в Китай 5-6 февраля.