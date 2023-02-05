Повітряна куля Китаю над США: у Штатах погрожують новими санкціями

Збиття повітряної кулі / Фото: REUTERS/Allison Joyce

У США не виключають можливості запровадження санкцій проти Китаю. Це пов'язано з тим, що військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю.

Про це заявив міністр транспорту США Піта Буттеджаджа, передає CNN.

Заява американського міністра

За його даними, повітряна куля знаходилась на висоті, котра була вище за стандартну висоту авіаперевезень, і не загрожувала безпеці людей.

"США ясно заявили, що це є неприйнятним порушенням американського суверенітету. Я думаю, ви можете очікувати, що будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося", — сказав він.

Що відомо про китайську повітряну кулю над США

Днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Представник Пентагону Пет Райдер заявив, що як тільки повітряна куля була виявлена, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації. Повітряний об'єкт було збито.

За даними ЗМІ, висотна повітряна куля була помічена в середу над Біллінгсом, штат Монтана. Він пролетів над Алеутськими островами, Канадою та Монтаною. Високопоставлений представник Міністерства оборони сказав, що повітряна куля все ще знаходиться над США, але відмовилася повідомити, де вона зараз.

За словами американського військового, для перехоплення аеростату було піднято в небо літаки F-22 Raptor, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення. Також про його виявлення повідомили в Пекіні.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки. Вони запевнили, що це був метеорологічний аеростат, який збився з маршруту.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен планував візит у Китай 5-6 лютого.