США обещают Тайваню военную помощь в связи с угрозой Китая

Тайваньские военные обслуживают ПВО. Фото: Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты планируют предоставить Тайваню дополнительную военную помощь. Причиной тому стало усиление военного давления со стороны Китая.

Об этом сообщает Kyodo.

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"Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят Тайваню значительную дополнительную помощь в сфере безопасности", — сказал Остин.

Он отметил, что при данных обстоятельствах США ускорит оказание оборонной помощи, в том числе оружие. Существует специальный механизм, позволяющий Америке это сделать. Отмечается, что такой же механизм в прошлом году был одобрен Конгрессом США по скорой передаче военной помощи для Украины.

Остин заявил, что Китай усилил устрашение в Индийско-Тихоокеанском регионе, начав масштабное наращивание военных сил.

Минобороны США отметил, что дополнительное предоставление оружия Тайваню является выполнением давних обязательств американской стороны по поддержке необходимого потенциала самообороны острова.

Напомним, что Министерство обороны Тайваня сообщило, что утром, 30 апреля, в окрестностях острова были обнаружены военные самолеты и корабли китайской армии. Один из истребителей пересек его воздушное пространство на юго-западе острова.

Также мы писали, что китайский боевой беспилотник TB-001 совершил полет вокруг Тайваня. Впрочем, за сутки в зону ПВО острова вошли 19 китайских самолетов.