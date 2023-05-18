США обіцяють Тайваню військову допомогу у зв'язку з загрозою з боку Китаю

Тайваньські військові обслуговують ППО. Фото: Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати планують надати Тайваню додаткову військову допомогу. Причиною цього стало посиленням військового тиску з боку Китаю.

Про це повідомляє Kyodo.

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"Сполучені Штати найближчим часом нададуть Тайваню значну додаткову допомогу у сфері безпеки", — сказав Остін.

Він зазначив, що за даних обставин США пришвидшить надання оборонної допомоги, зокрема зброю. Існує спеціальний механізм, що дозволяє Америці це зробити. Зазначається, що такий же механізм торік був схвалений Конгресом США щодо швидкої передачі військової допомоги для України.

Остін заявив, що Китай посилив залякування в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, розпочавши масштабне нарощування військових сил.

Міноборони США зауважив, що додаткове надання зброї Тайваню є виконанням давніх зобов'язань американської сторони щодо підтримки необхідного потенціалу самооборони острова.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вранці, 30 квітня, на околицях острова було виявлено військові літаки і кораблі китайської армії. Один із винищувачів перетнув його повітряний простір на південному заході острова.

Також ми писали, що китайський бойовий безпілотник TB-001 здійснив політ навколо Тайваню. Втім, за добу в зону ППО острова увійшло 19 китайських літаків.