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У зоні дії ППО: китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань

29 квітня 2023 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У зоні дії ППО: китайський бойовий безпілотник облетів Тайвань
Командування ППО та протиракетної оборони ВПС Тайваню на військових навчаннях. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Китайський бойовий безпілотник TB-001 здійснив політ навколо Тайваню. Втім, за добу в зону ППО острова увійшло 19 китайських літаків.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Нещодавно, 27 квітня, безпілотник Китаю спочатку перетнув протоку Баші, піднявся на схід від Тайваню і повернувся до узбережжя КНР. Крім цього, за добу в зону дії тайваньського ППО увійшло 19 китайських літаків.

Зазначається, що згідно з даними китайських державних ЗМІ, ТВ-001 має здатність здійснювати польоти на великій висоті та на далекі відстані.

Нагадаємо, що Китайська Республіка (Тайвань) готує військові навчання зі знищення ворожих сил вторгнення та деблокади острова. Навчання пройдуть у два етапи.

Також ми писали, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що європейські військово-морські сили повинні патрулювати Тайванську протоку. Він наголосив, що Тайвань має вирішальне значення для Європи. 

Додамо, що очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що статус-кво щодо Тайваню намагаються порушити самі тайванці та інші країни. Обидві ж сторони Тайванської протоки належать КНР.

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