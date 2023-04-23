У Євросоюзі пропонують відправити військові кораблі до Тайваню

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що європейські військово-морські сили повинні патрулювати Тайванську протоку. Він наголосив, що Тайвань має вирішальне значення для Європи.

Про це Жозеп Боррель написав у своїй статті в Journal Du Dimanche.

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За словами Боррель, Тайвань "турбує ЄС економічно, комерційно та технологічно".

"Ось чому я закликаю європейські військово-морські сили патрулювати Тайванську протоку, щоб продемонструвати прихильність Європи свободі судноплавства в цьому надзвичайно важливому районі", — написав він.

Реакція на військову активність Китаю поблизу Тайваню

Зазначимо, що два тижні тому Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, відпрацьовуючи потенційні удари по острову та його блокаду у відповідь на зустріч між президентом Тайваню Цай Ін Вень і спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У вівторок, 18 квітня, у своїй промові під час дебатів щодо Китаю в Європейському парламенті Боррель наголосив, що Тайвань "є частиною геостратегічного периметра ЄС для гарантування миру".

"Дії проти Тайваню неодмінно повинні бути припинені не лише з моральних причин. Це також тому, що в економічному плані це було б надзвичайно серйозно для нас, оскільки Тайвань відіграє стратегічну роль у виробництві найсучасніших напівпровідників", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китайські Збройні сили нещодавно розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували зайняття вигідних позицій навколо острова.

Також Китай заявив, що винищувачі з боєприпасами завдали "імітованих ударів" по Тайваню. Китайський авіаносець "Шаньдун" брав участь у поточних навчаннях.

Китайські ЗМІ опублікували ролик з імітацією ударів китайської армії по Тайваню.