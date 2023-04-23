В Евросоюзе предлагают отправить военные корабли к Тайваню

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что европейские военно-морские силы должны патрулировать Тайваньский пролив. Он подчеркнул, что Тайвань имеет решающее значение для Европы.

Об этом Жозеп Боррель написал в своей статье в Journal Du Dimanche.

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По словам Боррель, Тайвань "беспокоит ЕС экономически, коммерчески и технологично".

"Вот почему я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе", — написал он.

Реакция на военную активность Китая вблизи Тайваня

Отметим, что две недели назад Китай начал военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая потенциальные удары по острову и его блокаду в ответ на встречу между президентом Тайваня Цай Ин Вэнь и спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Во вторник, 18 апреля, в своей речи во время дебатов по Китаю в Европейском парламенте, Боррель подчеркнул, что Тайвань "является частью геостратегического периметра ЕС для обеспечения мира".

"Действия против Тайваня непременно должны быть прекращены не только по моральным причинам. А также потому, что в экономическом плане это было бы очень серьезно для нас, поскольку Тайвань играет стратегическую роль в производстве самых современных полупроводников", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Китайские Вооруженные силы недавно начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали занятие выгодных позиций вокруг острова.

Также Китай заявил, что истребители с боеприпасами нанесли "имитированные удары" по Тайваню. Китайский авианосец "Шаньдун" принимал участие в текущих учениях.

Китайские СМИ опубликовали ролик с имитацией ударов китайской армии по Тайваню.