Боррель: на посла ЄС у Судані вчинили напад у його резиденції
На посла ЄС у Судані було скоєно напад у його власній резиденції.
Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.
За його словами, це є грубим порушенням Віденської конвенції.
"Гарантувати безпеку дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом", — заявив Боррель.
A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023
This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.
Нагадаємо, у Судані стався спалах насильства, який призвів до загибелі не менше 97 осіб та поранення сотень інших. Внаслідок зіткнень виникли проблеми з постачанням критично важливих матеріалів для лікування поранених у деяких лікарнях.