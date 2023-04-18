Боррель: на посла ЄС у Судані вчинили напад у його резиденції

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

На посла ЄС у Судані було скоєно напад у його власній резиденції.

Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

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За його словами, це є грубим порушенням Віденської конвенції.

"Гарантувати безпеку дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом", — заявив Боррель.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.



This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023

Нагадаємо, у Судані стався спалах насильства, який призвів до загибелі не менше 97 осіб та поранення сотень інших. Внаслідок зіткнень виникли проблеми з постачанням критично важливих матеріалів для лікування поранених у деяких лікарнях.