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Боррель: на посла ЄС у Судані вчинили напад у його резиденції

18 квітня 2023 06:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Боррель: на посла ЄС у Судані вчинили напад у його резиденції
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На посла ЄС у Судані було скоєно напад у його власній резиденції.

Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

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За його словами, це є грубим порушенням Віденської конвенції.

"Гарантувати безпеку дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом", — заявив Боррель.

Нагадаємо, у Судані стався спалах насильства, який призвів до загибелі не менше 97 осіб та поранення сотень інших. Внаслідок зіткнень виникли проблеми з постачанням критично важливих матеріалів для лікування поранених у деяких лікарнях.

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