Боррель: на посла ЕС в Судане совершили нападение в его резиденции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

На посла ЕС в Судане было совершено нападение в его собственной резиденции.

Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

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По его словам, это грубое нарушение Венской конвенции.

"Гарантировать безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданской власти и обязательством по международному праву" , — заявил Боррель.

Сколько месяцев назад, EU Ambassador в #Судан был занесен в свою собственной республике.



Это состоит в громовой violation of Vienna Convention. Здоровье diplomatických premises a staff je primárna responsibility of Sudanese authorities and obligation under international law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 17 апреля 2023

Напомним, в Судане произошла вспышка насилия, которая привела к гибели не менее 97 человек и ранению сотен других. В результате столкновений возникли проблемы со снабжением критически важных материалов для лечения раненых в некоторых больницах.