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Боррель: на посла ЕС в Судане совершили нападение в его резиденции

18 апреля 2023 06:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Боррель: на посла ЕС в Судане совершили нападение в его резиденции
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На посла ЕС в Судане было совершено нападение в его собственной резиденции.

Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

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По его словам, это грубое нарушение Венской конвенции.

"Гарантировать безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданской власти и обязательством по международному праву" , — заявил Боррель.

Напомним, в Судане произошла вспышка насилия, которая привела к гибели не менее 97 человек и ранению сотен других. В результате столкновений возникли проблемы со снабжением критически важных материалов для лечения раненых в некоторых больницах.

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