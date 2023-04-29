В зоне действия ПВО: китайский боевой беспилотник облетел Тайвань

Командование ПВО и противоракетной обороны ВВС Тайваня на военных учениях. Фото: Reuters

Китайский боевой беспилотник TB-001 совершил полет вокруг Тайваня. Впрочем, за сутки в зону ПВО острова вошли 19 китайских самолетов.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Недавно, 27 апреля, беспилотник Китая сначала пересек пролив Баши, поднялся к востоку от Тайваня и вернулся к побережью КНР. Кроме того, за сутки в зону действия тайваньского ПВО вошли 19 китайских самолетов.

Отмечается, что согласно данным китайских государственных СМИ, ТВ-001 способен совершать полеты на большой высоте и на дальние расстояния.

Напомним, что Китайская Республика (Тайвань) готовит военные учения по уничтожению вражеских сил вторжения и деблокады острова. Учения пройдут в два этапа.

Также мы писали, что верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что европейские военно-морские силы должны патрулировать Тайваньский пролив. Он подчеркнул, что Тайвань имеет решающее значение для Европы.

Добавим, что глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что статус-кво по Тайваню пытаются нарушить сами тайванцы и другие страны. Обе стороны Тайваньского пролива принадлежат КНР.