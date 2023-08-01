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США ограничили безвизовый режим для граждан Венгрии: в чем причина

1 августа 2023 12:16
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США ограничили безвизовый режим для граждан Венгрии: в чем причина
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Фото: Népszava
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты ввели ограничения для граждан Венгрии в рамках Программы безвизового режима. США объяснили это тем, что Будапешт не устранил уязвимости системы безопасности, о которых не раз говорил Вашингтон.

Об этом пишет Reuters .

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В последнее время отношения между правительствами этих стран усложнились из-за задержки голосования венгерского парламента по вступлению Швеции в НАТО, а также из-за пророссийской риторики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Каким образом венгров лишают безвиза

Посольство США в Будапеште заявило, что срок действия электронной системы разрешения на путешествия (ESTA) для венгров сократят с двух лет до одного года. По этой схеме разрешат только разовые визиты, а не многократные.

В посольстве США сообщили, что между 2011 по 2020 годы Венгрия предоставила гражданство примерно одному миллиону человек "без надлежащих мер безопасности для проверки их лиц". В основном это были этнические венгры, проживающие в соседних государствах. Таким образом, правительство Орбана обеспечило себе дополнительные голоса на выборах.

Высокопоставленный чиновник из правительства США заверил, что смена правил касается только Венгрии и не затронет ни одного из других 39 участников Программы безвизового режима.

Напомним, что недавно венгерский премьер Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО, что Украина в будущем должна стать членом Альянса. Президент Владимир Зеленский считает, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не отвечают статусу союзника НАТО.

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