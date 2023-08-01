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США обмежили безвізовий режим для громадян Угорщини: в чому причина

1 серпня 2023 12:16
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США обмежили безвізовий режим для громадян Угорщини: в чому причина
Посол США в Угорщині Девід Прессман. Фото: Népszava
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати запровадили обмеження для громадян Угорщини у рамках Програми безвізового режиму. США пояснили це тим, що Будапешт не усунув уразливості системи безпеки, про які неодноразово говорив Вашингтон.

Про це пише Reuters.

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Останнім часом відносини між урядами цих країн ускладнилися через затримку голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції до НАТО та також через проросійську риторику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Яким чином угорців позбавляють безвізу

Посольство США в Будапешті заявило, що термін дії електронної системи дозволу на подорожі (ESTA) для угорців скоротять з двох років до одного року. За цією схемою дозволять лише разові візити, а не багаторазові.

У посольстві США повідомили, що між 2011 по 2020 роками Угорщина надала громадянство приблизно одному мільйону людей "без належних заходів безпеки для перевірки їхніх особ". Здебільшого це були етнічні угорці, що проживають у сусідніх державах. Таким чином уряд Орбана забезпечив собі додаткові голоси на виборах.

Високопосадовець з уряду США запевнив, що зміна правил стосується лише Угорщини й не торкнеться жодного з інших 39 учасників Програми безвізового режиму.

Нагадаємо, що нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан висловив обурення щодо заяви генерального секретаря НАТО, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу. Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її відносини з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.  

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